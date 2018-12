Vakpers oordeelt: Nokia 7 Plus is beste product 2018

2018-12-21T13:47:00

2018-12-21T13:44:37

Ieder jaar slaan Nederlandse tech-journalisten van verschillende sites en bladen de handen ineen om het beste product van 2018 te bekronen en dit jaar is dat de Nokia 7 Plus. De boodschap is duidelijk: anno 2018 hoeft een smartphone helemaal niet veel te kosten om toch een topper te zijn.

Aan de BesteProductAwards van BesteProduct.nl neemt een jury deel uit van verschillende tech-experts, onder andere werkzaam bij Bright, GadgetGear, iCulture en uiteraard ook Computer Idee, Computer!Totaal en PCM. Zij zijn het er over eens dat de Nokia 7 Plus dit jaar de beste koop is. Vanwege de schone Android-versie en snelle prestaties kun je met dit toestel nog jaren vooruit, en dat voor een relatief lage prijs.

Op de tweede plaats eindigt de Google Home Mini, de veelzijdige en betaalbare slimme speaker die sinds kort ook de Nederlandse taal verstaat. De Huawei Mate 20 Pro komt binnen als derde, als beste high-end telefoon van 2018. Dit is te danken aan het strakke ontwerp, uitstekende camera's en lange accuduur. Onder meer de Sony WH-1000XM3-koptelefoon, iPad Pro en Sonos Beam veroverden een plekje in de top 10. Bekijk hier alle winnaars.

Apple beste merk, Facebook slechtste

De jury legt ook ieder jaar bekende tech-merken onder de loep, en Apple is voor de vierde keer in de afgelopen tien jaar tot beste merk uitgeroepen. Hoewel niet elke beslissing van het bedrijf is toe te juichen (die prijzen!), overtuigt Apple wel op het gebied van pure kwaliteit en een privacybeleid waar Google en Facebook nog een puntje aan kunnen zuigen. Over Facebook tot slot gesproken... dat is het slechtste merk bevonden, mede vanwege de vele privacyschandalen.