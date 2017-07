Vang zelf vluchtelingen op met Airbnb

2017-07-12T12:03:00

2017-07-12T12:00:17

Airbnb maakt het nu ook mogelijk om vluchtelingen tijdelijk opvang te bieden in je eigen huis. Normaal gesproken wordt de dienst vooral gebruikt door vakantiegangers en backpackers.

Daarover schrijft de Volkskrant vandaag. Airbnb-gebruikers kunnen zich hiervoor aanmelden, daarna wordt contact met ze opgenomen door instanties die zich over vluchtelingen ontfermen. In overleg komt er dan een goede match tot stand.

Een van de instanties is Takecarebnb, een platform dat al langer draait om het opvangen van vluchtelingen bij vrijwilligers thuis. Door de koppeling met Airbnb verwacht men nog meer vluchtelingen aan onderdak te kunnen helpen, omdat Airbnb een veel groter bereik heeft.

Gratis

Het initiatief van Airbnb is al langer gaande in andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In tegenstelling tot reguliere Airbnb-boekingen is er van een vergoeding geen sprake. Voor vluchtelingen kan een woning alleen gratis worden aangeboden.

Naast vluchtelingen uit oorlogsgebieden kun je ook mensen opvangen die gevlucht zijn voor natuurrampen. Aanmelden kan hier.