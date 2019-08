Vaoi SX12 zit niet om aansluitingen verlegen

2019-08-13T14:00:00

2019-08-13T07:57:59

De dunste laptops hebben vaak het minste aantal poorten. Maar dat het ook anders kan, bewijst de Vaoi SX12.

Deze compacte notebook heeft aansluitingen bij de vleet. Drie maal usb-a, een usb-poort, hdmi en zelfs vga. Daarnaast is er ook ruimte voor een ethernetkabel, een sd-kaart en is er nog een koptelefooningang.

Niet in Nederland

Het apparaat komt hier alleen niet in de winkels te liggen. Vaio is al sinds 2014 geen onderdeel meer van Sony en is nu alleen nog in thuisland Japan actief.