Veel beveiligingssoftware voor weinig via Humble Bundle

2018-06-20T12:05:00

2018-06-20T12:06:10

Voor het beveiligen van je pc en je online data bestaan veel verschillende programma's, vaak gratis maar regelmatig ook op abonnementsbasis. Dat loopt dus al snel in de papieren. Dankzij een nieuwe 'Humble Bundle' ben je echter tijdelijk voor een koopje klaar.

Humble Bundles zijn software-bundels waarbij je zelf kunt bepalen hoeveel je er aan uit wil geven. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen. Vaak staan deze bundels in het teken van games, maar dit keer draait ieder programma om cyber-security.

Betaal je circa 0,90 eurocent, dan krijg je daar drie licenties voor terug. De eerste is een jaar lang toegang tot System Mechanic, software voor het het soepeler laten draaien van je computer. Gebruik van dit soort software raden we over het algemeen niet aan. Interessanter zijn de maand lang toegang tot de VPN-dienst Private Internet Access voor online anonimiteit, en een paar maanden gebruik van de versleutelde maildienst ProtonMail Plus.

Antivirus, wachtwoordmanager, VPN...

In een duurder segment (rond de 7 euro) komen er nog drie programma's bij. Prey Anti-Theft is software voor het terugvinden van verloren/gestolen apparaten als smartphones en laptops, hier krijg je een abonnement op van zes maanden. Vipre is een bekend antivirusprogramma waar je een jaar lang gebruik van mag maken, en TrackOFF (ook een jaar lang) wist online sporen uit, zoals tracking en internetgeschiedenis.

Betaal je het maximale bedrag van rond de 13 euro, dan wachten nog drie programma's je op. Dashlane Premium (1 jaar) is een wachtwoordmanager, AdGuard Premium (1 jaar) is een adblocker en SpiderOak is een versleutelde clouddienst voor het veilig online parkeren van je bestanden. Ook kun je voor dit bedrag langer gebruik maken van Private Internet Access, een jaar in plaats van een maand.

Betaalopties

Houd er rekening mee dat betalen met iDeal helaas geen optie is. Je hebt een creditcard nodig, of anders een PayPal-account. Heb je die niet, dan kun je een vriend of familielid om huip vragen. Diegene kan de bestelling plaatsen en vervolgens de licentiecodes naar je doorsturen. Op het moment van schrijven kun je nog ongeveer twee weken op dit aanbod ingaan.