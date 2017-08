Veel illegale streamingdiensten in Windows Store

2017-08-21T15:53:00

2017-08-21T15:44:29

Het is via de Windows Store van Windows 10 kinderlijk eenvoudig om illegale streamingdiensten te vinden. Er blijken tientallen van dit soort apps online te staan.

Dat meldt Torrentfreak vandaag. Wie in de Windows Store zoekt op 'Movies' stuit naast een handjevol legale apps als Netflix en bewerkingssoftware al gauw op tientallen diensten die films en series illegaal aanbieden.

De meeste hebben namen als Free Movies Online of iets vergelijkbaars. Ze werken zoals je gewend bent van bijvoorbeeld Popcorn Time. In een Netflix-achtige interface kies je de film of serie die je kijken wilt, en het streamen begint.

Optreden

Het betreft onder andere films die nog in de bioscoop draaien, of rips van blu-rays en dvd's. Daar hoor je dus eigenlijk voor te betalen. Of Microsoft strenger gaat optreden tegen dit soort apps, is nog even afwachten. Een officiële reactie is nog niet gegeven.