Veel Nederlanders weigeren wel eens app-machtingen

2019-02-04T10:16:00

2019-02-04T10:12:06

Apps vragen tijdens hun installatie regelmatig om toegang tot bepaalde delen van je telefoon, zoals je adresboek, camera of microfoon. Uit onderzoek van het CBS blijkt nu dat de meeste Nederlanders deze app-machtigingen wel eens weigeren, namelijk 69 procent.

Binnen Europa is dit een fors aandeel, Nederland staat ermee in de top 5. Frankrijk scoort met 77 procent het hoogst. Het beperken van app-permissies komt het vaakst voor onder jongeren van 16-25 jaar. Op latere leeftijden daalt het aandeel gestaag. 12 procent van de ondervraagden wist niet dat het blokkeren van dergelijke toegang een optie was.

In het verleden was je min of meer verplicht om app-permissies toe te staan, anders kon je de apps simpelweg niet installeren. In 2015 kwam daar met de komst van Android 6.0 verandering in. Sindsdien krijg je per machtiging individueel de optie om toegang toe te staan of te weigeren. Veel apps zijn dan alsnog te gebruiken, ookal werken bepaalde onderdelen wellicht niet meer.

App-machtigingen aanpassen

Hetzelfde geldt overigens ook voor iOS. Ben je wel eens benieuwd waar de app op jouw smartphone allemaal toegang tot hebben. Op Android kan dat onder Instellingen, Apps en op iOS onder Instellingen, Privacy. Eventueel kun je app-machtigingen hier ook weer terugtrekken. Sowieso slim om af en toe door te grasduinen, zeker voor apps die je zelden gebruikt.