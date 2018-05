Veel nieuwe functies voor Windows-versie 1Password

2018-05-30T10:35:00

2018-05-30T10:32:20

In navolging van de Mac-versie is nu ook de Windows-versie van 1Password flink op de schop gegaan. De populaire wachtwoordmanager heeft niet alleen een nieuwe interface, maar ook handige extra functies gekregen.

Volgens de makers zorgt de frisse layout ervoor dat je sneller de functies kunt vinden die je zoekt. Een volledig vernieuwde balk aan de zijkant staat daarbij centraal. De icoontjes en het standaard lettertype zijn ook vernieuwd, zodat het geheel er een stuk hedendaagser uit ziet.

Ook nieuw is 1Password Mini, een snellere manier om automatisch op websites in te loggen of om creditcardgegevens in te voeren. Deze tool heeft ook ondersteuning voor tweestapsverificatie, zodat je die code niet meer zelf hoeft over te typen. Tevens is er een koppeling met Windows Hello. 1Password is daarmee te ontgrendelen met je vingerafdruk of via gezichtsherkenning.

Kosten

Tot slot is er integratie met Have I Been Pwned, zodat je binnen het programma kunt opzoeken of je gegevens bij datalekken zijn buitgemaakt. 1Password is een maand gratis te proberen, daarna kost een abonnement 3 euro per maand. Je kunt er ook voor kiezen om eenmalig een licentie aan te schaffen, zodat je niet aan maandelijke kosten verbonden bent. Dan betaal je er circa 40 euro voor.

Download 1Password hier.