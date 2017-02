Verborgen Netflix-categorieën vinden met Chrome-extensie

Een nieuwe extensie voor Chrome maakt het vinden van specifieke genres op Netflix een stukje makkelijker. Dat is ook nodig, want in totaal zijn het er meer dan 76 duizend.

Die duizenden categorieën zie je normaal gesproken niet. Netflix toont brede genres zoals 'drama', 'horror' of 'buitenlands', maar met een handmatig trucje kun je veel nauwkeuriger zoeken. Denk aan 'onafhankelijke misdaadfilms uit de jaren '80' of 'romantische oorlogsdramafilms uit de jaren '50.'

Taakbalk

De extensie Netflix Categories brengt deze verborgen categorieën simpelweg naar je taakbalk. Eens de extensie is geïnstalleerd, surf je naar Netflix en druk je linksboven op de knop om de lijst te openen. Je kunt genres ook opslaan als favoriet door op het hartje te klikken. Voorlopig is er ondersteuning voor meer dan 100 genres, later komen er meer bij.