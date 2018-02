Verdubbeling in aantal Videoland-abonnees

2018-02-05T10:41:00

2018-02-05T10:41:02

De Nederlandse streamingdienst Videoland heeft een goed jaar achter de rug. Men zag een verdubbeling in het aantal abonnees, voor nu een totaal van 400.000 klanten. Netflix blijft de grootste dienst voor video-on-demand.

Dat meldt Telecompaper vandaag. Volgens het onderzoeksbureau komt het telkens vaker voor dat Videoland-gebruikers na de gratis proefperiode overstappen op een betaald abonnement. De dienst breidde de afgelopen tijd zijn aanbod aan exclusieve series en films uit met veelbesproken titels als The Handmaid's Tale en het nieuwste seizoen van Twin Peaks. Mede doordat Videoland onderdeel is van RTL, is er ook een groot aanbod aan Nederlands materiaal.

Langer kijken

Netflix blijft met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken en is nog steeds de populairste streamingdienst. Een derde van alle Nederlandse huishoudens heeft een Netflix-abonnement, wat goed is voor 2,4 miljoen abonnees. Ook streamen we met z'n allen telkens langer. Zo kijken we nu gemiddeld 27 minuten per dag on-demand, in 2015 was dat nog 15 minuten per dag. Ook kijken we telkens vaker via de smartphone dan via de tv, wat met name geldt voor tieners.