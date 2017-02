'Verkeerslichtlijnen' helpen smartphone-kijkers oversteken

2017-02-13T14:00:00

2017-02-13T13:33:24

In Bodegraven start vanaf morgen een proef met 'verkeerslichtlijnen'. De ledverlichting is op de stoep aangebracht, om voetgangers die op hun smartphone kijken te helpen met oversteken.

De streep licht op in dezelfde kleur als het gewone stoplicht. Groen voor oversteken, rood voor stoppen. Het idee er achter is dat mensen die in de weer zijn met hun smartphone, veel omlaag kijken. Ze zien dan eerder een gekleurde strip op de grond, dan de traditionele verkeerslichten die hoger zijn geplaatst.

Kritiek

Er is nog maar één kruispunt voorzien van een lichtlijn, mogelijk volgen er later meer. Zo bijvoorbeeld ook op fietspaden. Het Algemeen Dagblad meldt echter dat er ook veel kritiek is op de plannen. Verkeerslichtlijnen zouden het verkeerde voorbeeld geven - voetgangers moeten juist zelf opletten en hun telefoon in het verkeer lekker negeren.