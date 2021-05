Verkoop laptops afgelopen maanden haast verdubbeld

2021-05-17T11:01:00

2021-05-17T11:10:40

Dat laptops tijdens de coronapandemie niet aan te slepen zijn, is al een tijdje duidelijk. Nieuwe cijfers wijzen er op dat ze nog steeds als zoete broodjes over de toonbank gaan, met voor veel merken haast een verdubbeling van de leveringsaantallen.

Dat rapporteert het onafhankelijke onderzoeksbureau Strategy Analytics. Het afgelopen kwartaal zijn er wereldwijd 68,2 miljoen laptops verkocht. In dezelfde periode vorig jaar betrof dat nog 37,8 miljoen stuks. De stijging komt daardoor uit op 81 procent.

Van de verkochte notebooks draaien er krap 50 miljoen op Windows, wat daardoor het populairste platform is. Maar de grootste groei zit hem in Chromebooks. De leveringen daarvan stegen op kwartaalbasis met maar liefst 174 procent.

Met een groei van 94 procent voor Macbooks mag ook Apple zeer tevreden zijn. Dit bedrijf eindigt nu op de vierde plek van populairste merken. Daarna volgen Dell en HP, terwijl Lenovo de eerste plaats inneemt. Alledrie verkopen zowel Windows-laptops als Chromebooks.

Voor werk en studie

De stijgende cijfers zijn volgens Strategy Analytics met name te danken aan thuisonderwijs. Scholieren zijn genoodzaakt in laptops te investeren omdat ze minder fysiek les krijgen op school. Daarnaast is thuiswerken globaal ook meer de norm geworden. Of de groei lang blijft aanhouden is de vraag, mede omdat de productie van laptoponderdelen vertraging heeft opgelopen.