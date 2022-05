Verloren Dell-stylus snel opgespoord door Tile-integratie

2022-05-03T14:00:00

2022-05-03T08:41:31

Touchscreen-pennetjes, wie is ze niet eens kwijtgeraakt. Maar de Dell Premier oplaadbare Active Pen (typenummer PN7522W) vind je snel weer terug dankzij de geïntegreerde bluetooth-tracker van Tile.

Dit merk verkoopt al langer losse trackers, maar de techniek vinden we ook telkens vaker in andere gadgets. Start in de smartphone-app de zoekfunctie en de stylus begint te zoemen om de aandacht te trekken. Ook de ledlampjes knipperen.

Prijs

Controleer op de site wel even voor welke 2-in-1's deze pen geschikt is. De stylus kost rond de 110 euro. Best een investering dus, die je niet kwijt wil raken.