Verouderde Avast en AVG niet compatible met recente Windows 10-updates

2019-11-25T11:51:00

2019-11-25T14:44:56

De meest recente Windows 10-updates zijn niet te installeren wanneer je verouderde versies van Avast- en/of AVG-antivirussoftware draait. Bij installatie wordt dit automatisch gedetecteerd.

Volgens Microsoft is er sprake van niet nader benoemde compatibiliteitsproblemen met Avast- en AVG-versies 19.5.4444.567 en lager, in combinatie met Windows-versie 1903 (de mei-update) en versie 1909 (de oktober-update die nog maar net uit is). Om te zorgen dat dit niet escaleert, worden gebruikers er op gewezen dat ze de antivirusprogramma's eerst naar een nieuwere versie moeten upgraden.

Lees ook: Windows 10 november 2019 update installeren doe je zo

Goed excuus

Voor Avast en AVG geldt beide dat dit gewoon binnen de software zelf kan, via het instellingenmenu. De programma's hoeven er niet eerst voor gedeïnstalleerd te worden. Enerzijds ben je mogelijk wat meer tijd kwijt, voordat je de nieuwe Windows-updates kunt installeren. Anderzijds is het sowieso aan te raden om antivirus up-to-date te houden, dus bij dezen is er een goed excuus.

Lees hier hoe je AVG kunt updaten naar de nieuwste versie en vind hier soortgelijke informatie voor Avast.