'Verspreiden van zelfgemaakte ondertitels tegen de wet'

2017-04-21T14:40:00

2017-04-21T14:32:00

Het verspreiden van zelfgemaakte ondertiteling voor films en series is tegen de wet. Dat is de uitspraak in een rechtszaak tussen Nederlandse ondertitelaars en Stichting Brein.

In december startte Stichting Laat Ondertitels Vrij een rechtszaak tegen Stichting Brein. Volgens de ondertitelaars valt dergelijke ondertiteling niet onder het auteursrecht, maar onder de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank oordeelt nu dat voor het maken en delen van ondertiteling wel degelijk toestemming nodig is van de auteursrechthebbenden, in dit geval vaak filmproductiemaatschappijen.

Ingrijpen makkelijker

Is die toestemming er niet en worden zelfgemaakte ondertitels toch gedeeld, dan mag Stichting Brein ingrijpen. Iets wat de auteursrechtenwaakhond ook van plan is: "Met deze uitspraak in de hand zal het voor Brein makkelijker zijn te handhaven tegen illegale ondertitelaars en tegen sites en diensten die illegale ondertitels verzamelen en toevoegen aan films en tv-series uit illegale bron."