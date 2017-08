Verstuur locatie en deel YouTube-video's met Google-keyboard

2017-07-31T16:29:00

2017-07-31T16:21:12

Er bestaan veel verschillende virtuele toetsenborden voor smartphones, waarvan het Google-keyboard er een is. De Gboard-app krijgt telkens meer Google-functies ingebouwd, waaronder nu Maps en YouTube.

Na het updaten van de Gboard-app kun je je locatie delen met een chatpartner, een functie die we eerder ook al zagen in WhatsApp. Diegene ziet dan precies waar je bent op een Google Maps-kaartje. Daarnaast is het mogelijk om YouTube-video's op te zoeken en te delen zonder daarvoor apart de YouTube-app te hoeven openen.

Eerst iOS

Ook nieuw is de optie om tekeningen te maken. Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden. De update komt opvallend genoeg als eerste uit voor de iOS-versie van het Google-keyboard, later ook naar Android. Lees overigens bij onze collega's van Computer!Totaal een leuk artikel over de beste Android-toetsenborden.