Vervangend kleurtje voor Ikea's Symfonisk-speakers

2020-10-15T10:00:00

2020-10-15T09:37:53

Fabrikanten brengen hun oude producten graag opnieuw onder de aandacht door ze in een nieuw kleurtje aan te bieden. Meestal staan we daar niet bij stil, maar de aanpak die Ikea voor zijn slimme Symfonisk-speakers hanteert, verdient een pluim.

Deze van oorsprong witte boekenplankspeaker is namelijk in een blauw of rood jasje te stoppen door simpelweg het frontje te verwisselen. Past een andere kleur beter in je interieur? Dan hoef je niet te investeren in een hele nieuwe speaker.

Paar euro

De tafellamp-speaker uit deze serie is ook op deze manier te transformeren. Zo'n frontje is te koop vanaf slechts 8 euro.