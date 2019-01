Verwijder ES File Explorer van je Android

2019-01-17T10:37:52

2019-01-17T15:13:06

De bestandsbeheerder ES File Explorer is een van de meest gebruikte verkenner-apps voor Android. Heb je de app toevallig op je smartphone staan, verwijder deze dan direct: er is een veiligheidslek gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat ES File Explorer kwetsbaar is voor hackers. Kwaadwillenden, die op hetzelfde netwerk zitten kunnen misbruik maken van het lek en bestanden van de smartphone kopiëren (waaronder foto’s en video’s). Ook kan er worden nagegaan welke apps er op het apparaat staan. Dat maakt ES File Explorer-gebruikers met name kwetsbaar wanneer ze met hun Android verbinden met een openbaar netwerk.

De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt omdat de app een web server start, wellicht om video's te kunnen streamen naar andere apparaten. Door misbruik te maken van open poorten in de webserver kan toegang gekregen worden tot de bestanden op het Android-apparaat.

Iedere versie van ES File Explorer is kwetsbaar. Bovendien is het een van de populairste verkenners voor Android, die inmiddels al 100 miljoen keer gedownload is uit de Play Store.

Dubieus verleden

Het is niet de eerste keer dat ES File Explorer in kwaad daglicht komt te staan. Al in 2016 waarschuwde we voor de verkenner-app. Toen kwam ES File Explorer slecht in het nieuws omdat de ontwikkelaar dubieuze zaken toevoegde aan de app: denk aan advertenties die zelfs opdoken wanneer je de app niet open had en een oplaadscherm dat fullscreen in beeld verscheen wanneer je de lader aan het toestel koppelde. Ondanks dat werd geclaimd dat het oplaadscherm hielp om sneller op te laden, was eigenlijk gewoon een fullscreen advertentie.

Alternatieven voor ES File Explorer

Het is duidelijk dat de app-ontwikkelaars van ES File Explorer niet het beste voor hebben met de gebruikers. Het is aan te bevelen om ES File Explorer direct van je Android te verwijderen. Na verwijdering van de app ben je niet meer kwetsbaar voor het veiligheidslek. Gelukkig zijn er voldoende alternatieve verkenner-apps voor Android die wél veilig zijn