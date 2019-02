Videobellen met Google Duo nu ook in browser

2019-02-27T09:42:00

2019-02-27T10:19:20

De videobel-app Google Duo is nu ook op je pc te gebruiken. Je kunt daarmee videogesprekken starten via je browser. Chrome, Firefox en Safari worden ondersteund, Microsoft Edge voorlopig niet.

Duo is Google's antwoord op FaceTime van Apple en lanceerde in 2016 als app voor smartphones. Heb je al een account? Surf dan naar duo.google.com en log daar in met je bestaande Google-gegevens. Je ziet dan meteen een lijst met je Duo-contacten. Heb je Duo nog nooit gebruikt, kies dan de optie 'Duo is nieuw voor mij'. Je voert daarna je telefoonnummer in, gevolgd door een verificatie-sms.

Meldingen

Een van de mogelijkheden is om vanaf je pc te bellen naar iemand die het gesprek dan opneemt met zijn of haar smartphone. Belt iemand jou, dan krijg je daarvan een melding in je browser. Daarvoor moet je eerst wel toestemming geven, wat je doet bij de eerste stappen op de Duo-website.

Klop Klop

Duo onderscheidt zich van vergelijkbare diensten door zijn Klop Klop-functie. Daarmee wordt meteen een stream van de beller gestart, nog voor je opneemt. Een speelse manier om iemands aandacht te vragen. Ook dit werkt in de browser-versie van Duo. Je schakelt het eventueel uit bij Instellingen, te vinden onder het tandwiel-icoontje bovenin beeld.