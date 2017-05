Vind altijd je sleutels met gps-tracker Chipolo

2017-05-18T14:00:00

2017-05-18T14:45:58

Ben je regelmatig je sleutels kwijt? Daar bestaan tegenwoordig handige gadgets voor, zoals deze Chipolo.

Bevestig deze aan je sleutelhanger om in combinatie met een app altijd de locatie ervan te achterhalen. Of stop hem bijvoorbeeld in je portemonnee, zodat je die ook altijd terug kunt vinden.

Alarm

Via de app kan de Chipolo ook een geluidssignaal geven. Het is wel de bedoeling dat je binnen een straal van 60 meter van het te vinden object in de buurt bent. Dat is namelijk het maximale bluetooth-bereik.

Een Chipolo kost 29,95 euro en er zijn verschillende kleuren verkrijgbaar.