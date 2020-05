Virtual reality populairder in coronatijd

Escapisme opzoeken terwijl je de deur niet uitmag, virtual reality kan een goede uitlaatklep zijn tijdens de coronacrisis. Dat blijkt ook wel nu de verkoop van vr-brillen in de lift zit, hoewel daar ook andere redenen voor aan te wijzen zijn.

Verschillende verhalen wijzen er op dat virtual reality de afgelopen maanden populairder is dan voorheen. Zo maakt Facebook zijn kwartaalcijfers bekend en daaruit blijkt dat inkomsten die niet gerelateerd zijn aan advertenties, het afgelopen kwartaal met 80 procent stegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrijf schrijft dat met name toe aan de verkoop van Oculus Rift-brillen.

Er is vooral veel vraag naar de Oculus Quest. Deze vr-bril is draadloos en werkt op zichzelf. Je hebt er dus niet ook nog een dure gaming-pc voor nodig. Lees er meer over in onze Oculus Quest review.

VR op stoom

Tegelijkertijd ziet gamingplatform Steam het aantal gebruikers met een vr-bril ook toenemen. In april was er sprake van een stijging van 50 procent. Desondanks blijft het totaal aantal bezitters van een vr-bril klein, het betreft nu 1,91 procent van alle Steam-gebruikers (2 miljoen spelers). Vóór april stond het aantal op 1,29 procent. Mogelijk speelt de coronacrisis een rol, er wordt in quarantaine meer gegamed dan normaal en er wordt over het algemeen sowieso meer hardware verkocht.

Wat ook een rol speelt, is dat de game Half-Life: Alyx eind maart uitkwam. Een langverwachte titel voor veel gamers die enkel met een vr-bril te spelen is. Een van de goedkoopste manieren om het spel te kunnen spelen is met een Oculus Quest-bril, gekoppeld aan een pc middels een Oculus Link-kabel. Dat ziet Facebook vervolgens weer terug in zijn cijfers, als huidige eigenaar van Oculus.

Weinig Nederlandse interesse

In Nederland loopt het nog niet bepaald storm voor vr-brillen. Uit onderzoek van Multiscope bleek onlangs dat slechts 6 procent van de Nederlanders zo'n headset bezit, zo'n 700.000 mensen. Bijna de helft daarvan zijn Samsung-brillen, waar Samsung-smartphones in passen die vervolgens als scherm dienen. De zogeheten Gear VR werd een tijdje praktisch weggegeven; je kreeg er eentje bij het bestellen van bepaalde Samsung-telefoons, wat verklaart waarom ze in de cijfers zo goed vertegenwoordigd zijn.