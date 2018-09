Vivaldi 2.0: 6 redenen om de browser (opnieuw) te proberen

Vivaldi 2.0 is uit en dat betekent een hoop verbeteringen en nieuwe functies. De browser van Opera-oprichter Jon von Tetzchner is er eentje voor power-gebruikers die graag zelf de touwtjes in handen hebben. Zes redenen waarom Vivaldi misschien wel de beste browser voor jou is.

Een unieke look

De interface van de meeste browsers lijkt sterk op elkaar, met zaken als de adresbalk en tabbladen bovenin. Het is dan ook een beproef concept waar iedereen mee uit de voeten kan. Vivaldi geeft je de tools om het roer flink om te gooien. Zo kun je de adresbalk naar onderen of naar de zijkanten verplaatsen.

Hetzelfde geldt voor tabbladen. Door die in een balk aan je linkerhand te hebben, vind je doorgaans sneller de openstaande tabbladen terug die je zoekt (waarover later meer). Verder zijn er al van kleurrijke thema's beschikbaar. Die kunnen werken op een tijdsschema. Zo stel je in dat de browser overvloeit in een donker thema zodra de avond valt. Deze functie is ook te koppelen aan je Hue-verlichting.

Tabbladen herzien

Het grote publiek maakte kennis met tabbladen nadat Mozilla het concept in zijn Firefox-browser introduceerde. Inmiddels kunnen we niet meer zonder. In de Vivaldi-browser is opnieuw gekeken naar de efficiëntie hiervan. Want wie veel met tabbladen werkt, weet hoe onhandig het kan zijn als je er tientallen open hebt staan.

Zo kun je in Vivaldi meerdere tabbladen naast elkaar open hebben - je draait dan verschillende websites in hetzelfde browser-venster naast elkaar. Nieuw in Vivaldi 2.0 is om de grootte van deze kolommen te bepalen door de hoeken te verslepen. Onder instellingen bepaal je hoe tabs zich gedragen. Je kiest er onder meer of audio alleen afgespeeld mag worden op actieve tabbladen.

Sneltoetsen en muisgebaren

Power-users gebruiken doorgaans het liefste sneltoetsen voor zoveel mogelijk taken. Ben je er in bedreven, dan raak je de muis nauwelijks nog aan en werk je een stuk sneller. Vivaldi stikt van de sneltoetsen met vergaande opties om ze zelf in te stellen.

Muisliefhebbers worden niet in de steek gelaten, want de browser is ook te bedienen met muisgebaren. Open een nieuw tabblad door de rechtermuiknop ingedrukt te houden en de muis naar je toe te trekken, of ga een webpagina terug door naar links te bewegen. Het vergt enige oefening, maar dan heb je ook wat.

Inzicht in je surfgedrag

Iedere browser heeft een geschiedenisfunctie. Die houdt bij welke websites je in het verleden hebt bezocht en zorgt onder meer voor suggesties in de adresbalk. Je hoeft maar een paar letters te typen en de browser weet al waar je heen wilt.

Vivaldi gaat een stapje verder door je een heel dashboard voor te schotelen. Hier vind je onder meer terug hoeveel pagina's je dagelijks bezoekt, op welke sites je het meeste te vinden bent en hoe je hier doorgaans terecht komt. Denk dan aan via hyperlinks of door het adres zelf in de browser te voeren.

Synchroniseer je data

Een belangrijke toevoeging aan Vivaldi 2.0 is de optie om je browser-gegevens te koppelen aan je Vivaldi-account. Op die manier kun je zaken als bladwijzers, internetgeschiedenis, wachtwoorden en dergelijke synchoniseren met de browser op andere pc's. Zoals bijvoorbeeld je laptop.

Andere browsers bieden deze functie al veel langer, dus beter laat dan nooit. Er bestaat nog geen mobiele versie van Vivaldi, maar mettertijd kun je er vanuti gaan dat de data ook met andere apparaten te synchroniseren is.

Gericht op veiligheid en privacy

Vivaldi biedt standaard bescherming tegen malafide websites. Er wordt in de gaten gehouden of je sites bezoekt waarvan bekend is dat ze malware verspreiden of waar je op terecht kotm via phishing, en je krijgt dan tijdig een waarschuwing.

De browser heeft standaard geen adblocker aan boord, maar kan wel trackers tegenhouden. Dat betekent dat de advertenties die je ziet, je in ieder geval niet tot in den treure blijven achtervolgen. Deze optie is in eerste instantie uitgeschakeld, onder Instellingen, Privacy zet je het aan.

