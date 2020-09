Vivaldi-browser introduceert pauzeerknop voor internet

2020-09-09T11:52:00

2020-09-09T11:52:15

Vaak is het wel even goed om bij je computer vandaan te stappen, maar alle verleidingen op internet (sociale media, corona-nieuwsupdates, etc) maken dat nog wel eens lastig. Daarom krijgt de Vivaldi-browser een speciale pauzeerknop.

De knop nestelt zich onderin in de statusbalk van Vivaldi en door er op te klikken, activeer je de Break-modus. Je herkent hem aan het icoontje van een afspeelknop. Openstaande websites zijn nu tijdelijk niet meer zichtbaar en video's worden automatisch gepauzeerd.

De functie is ook te activeren met een (zelf te bepalen) sneltoets.

Meer voordelen

De makers van Vivaldi hopen dat de Break-modus een gezonde werk/priv├ębalans stimuleert. Maar een gepauzeerde browser zou ook minder energie van accu's vragen, wat op laptops een bijkomend voordeel is.

Vivaldi lanceerde in 2016 als browser voor power-users en is daarom in hoge mate aanpasbaar. Toch kiest nog maar 0,04 procent van de internetgebruikers tegenwoordig voor Vivaldi. Het heeft z'n weg naar het grote publiek nog niet echt gevonden.