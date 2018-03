Vive Focus vr-bril lanceert later dit jaar

2018-03-21T15:10:00

2018-03-21T15:04:32

HTC maakt bekend dat zijn virtual reality-bril Vive Focus later dit jaar wereldwijd beschikbaar wordt gesteld. De standalone headset is sinds eind vorig jaar al in China te koop.

In tegenstelling tot de normale Vive en de Vive Pro, zit de Vive Focus niet vast aan je pc. Voor positiebepaling zijn tevens geen sensoren nodig, dat kan de bril namelijk zelf dankzij inside-out tracking. Mixed Reality-headsets voor Windows 10 maken hier ook gebruik van, maar werken wel bekabeld. De Vive Focus is draadloos, vergelijkbaar met vr-brillen voor smartphones.

Afstandsbediening

Spellen en andere vr-ervaringen zijn via de bril zelf te downloaden in een speciale app-winkel. Intern draait de headset op een Snapdragon 835-processor, die ook veel hedendaagse high-end smartphones aandrijft. Daarnaast past er een geheugenkaartje in. Besturing vindt plaats aan de hand van een kleine afstandsbediening.

Wat de Vive Focus gaat kosten en of de bril straks ook in Nederland te koop is, is nog niet bekend.