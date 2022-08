Vivo-smartphones komen naar Nederland

2022-07-25T09:08:22

2022-07-27T09:03:31

Smartphonemerk Vivo kondigt aan zijn toestellen in Nederland te gaan verkopen. Vanaf 27 juli zijn er drie verschillende modellen verkrijgbaar.

Het gaat om de toestellen X80 Pro, Y76 en Y33s. De X80 Pro is het high-end model, een zogenaamd vlaggenschip. Die telefoon moet laten zien wat Vivo in huis heeft aan de Nederlandse consument.

Vivo is marktleider in verschillende Aziatische markten, waaronder thuismarkt China. In Nederland worden de smartphones aanvankelijk aangeboden via online retailpartner Belsimpel.

De Vivo-smartphones

De X80 Pro beschikt onder meer over een camerasysteem dat samen met Zeiss ontwikkeld werd. Het model beschikt over de high-end Snapdragon 8 Gen 1-processor en koeltechnologie.

De Vivo Y76 5G is een betaalbaarder model, met een drievoudig camerasysteem aan de achterkant. Ook hier legt de fabrikant nadruk op de cameramogelijkheden, onder meer met een speciale avondmodus en een slefiecamera van zestien megapixel.

Tot slot is er de Vivo Y33s. Het driedubbele camerasysteem aan de achterkant heeft onder meer een vijftig megapixellens. Verder wordt de MediaTek Helio G80-processor vergezeld door 8 GB aan werkgeheugen.

De Vivo X80 Pro wordt 25 juli gelanceerd en zal beschikbaar zijn vanaf 27 juli met een adviesprijs van 1099 euro. De instapmodellen van de middenklasse, de Y-serie, zullen verkrijgbaar zijn vanaf 299 euro voor de Y76, gevolgd door 219 euro voor de Y33s.