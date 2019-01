VLC media player meer dan drie miljard keer gedownload

2019-01-11T11:45:00

2019-01-11T11:42:16

De VLC media player-software heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, namelijk de kaap van drie miljard downloads. Het programma heeft daar ongeveer 18 jaar over gedaan. De eerste versie zag namelijk in 2001 het levenslicht.

VLC is met name populair geworden doordat de mediaspeler allerlei bestandsformaten kan afspelen. Zeker rond de eeuwwisseling was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. De software volgt de nieuwste ontwikkelingen dan ook op de voet. Zo bestaan er mobiele apps van en zijn er sinds kort ook 360-graden-video's in af te spelen.

Nieuwe functies

Binnenkort krijgt VLC ondersteuning voor AirPlay, zodat filmpjes vanaf je pc of Android-appartaat te streamen zijn naar iPhones en iPads. Chromecast-integratie is al langer van de partij. Later dit jaar volgt nog een update waardoor virtual reality-headsets worden ondersteund. 2D-video's zijn dan af te spelen op een virtueel bioscoopscherm.