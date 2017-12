Vodafone neemt in 2020 afscheid van 3G

2017-12-15T10:09:00

2017-12-15T10:05:17

Vodafone-klanten kunnen vanaf 2020 niet meer gebruikmaken van het 3G-netwerk. De provider biedt dan alleen nog ondersteuning voor 4G-netwerken, met 2G om op terug te vallen.

Veel Nederlanders maken inmiddels al gebruik van 4G-internet, dat simpelweg veel sneller is dan 3G. Ook is het bereik beter, hoewel er nog geen sprake is van een complete landelijke dekking. Vodafone wil hier voor 2020 verandering in brengen, zodat iedereen in Nederland 4G kan ontvangen.

Wat als?

Smartphones moeten ook 4G ondersteunen, maar dat is tegenwoordig al heel normaal en in 2020 vermoedelijk nog meer de standaard. Mocht je toch een toestel hebben dat geen 4G aan kan, dan kun je alleen nog gebruikmaken van het 2G-netwerk. Daarmee kun je bellen en sms'en, maar niet mobiel internetten.

Op de Van 3G naar 4G-pagina van Vodafone kun je checken of jouw smartphone geschikt is voor 4G. Is dat niet het geval, dan is het straks hoog tijd voor een nieuwe.