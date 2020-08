Volgende maand grote make-over voor Facebook

2020-08-24T11:14:00

2020-08-24T11:15:18

Facebook ziet er al jarenlang vrijwel hetzelfde uit. In september komt daar verandering in, want dan krijgt het sociale netwerk een grondige make-over. Inclusief een veelgevraagde donkere modus.

In de zestien jaar die Facebook inmiddels bestaat, zijn er alsmaar meer functies bijgekomen terwijl het ontwerp daar weinig op aangepast is. Het gevolg daarvan is dat gebruikers vaak niet kunnen vinden wat ze zoeken. De nieuwe look zet juist de onderdelen van Facebook in de spotlight die het sociale element benadrukken, met onder meer een duidelijkere nadruk op groepen.

De tweedehandsverkoopafdeling (Marketplace), het YouTube-achtige Watch-gedeelte en Facebook Gaming zijn daarnaast sneller te bereiken doordat de knoppen daarvoor nu bovenin beeld staan. Nu zijn die nog enigszins verstopt in de linker menubalk, die intussen behoorlijk aan het vollopen is.

Privacy-instellingen bij de hand

Opvallend is ook dat de privacy-instellingen een veel prominentere plek hebben. Je hoeft straks minder diep te graven om die specifieke settings boven water te halen. Sinds maart is een deel van de Facebook-gebruikers al overgezet op het vernieuwde ontwerp. Nu kunnen zij nog terug naar de 'klassieke' Facebook-omgeving als ze dat willen, maar vanaf september is die mogelijkheid er niet meer.