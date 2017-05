Volgende Windows 10-versie wordt Creators Fall Update genoemd

2017-05-11T19:30:33

2017-05-11T20:49:56

De eerstvolgende grote update voor Windows 10 heeft de naam Creators Fall Update gekregen. Microsoft heeft dat vandaag tijdens Build 2017 bekendgemaakt.

De eerstvolgende grote update zal hoogstwaarschijnlijk in september beschikbaar komen. In de nieuwe update worden meer 3D-functies toegevoegd, en krijgt Windows 10 betere ondersteuning voor iOS en Android. Ook wordt het straks mogelijk om documenten direct vanuit Android of iOS naar Windows te brengen en andersom.

In de Creators Fall Update komt betere ondersteuning voor 3D-brillen en Mixed Reality. Mixed Reality is een manier om de bestaande omgeving te combineren met een virtuele 3D-omgeving of 3D-objecten.

Graph

Windows 10 zal met de nieuwe update meer gebruik maken van Graph, de visualisatieomgeving waarbij locaties van bestanden op een visuele manier op het scherm worden getoond. Dankzij Graph wordt het straks mogelijk om via een timeline terug in de tijd te gaan en zo makkelijker een oudere versie van een bestand kunt oproepen.

Project Neon rebooted

Microsoft lanceerde in 2016 al een functie genaamd Project Neon, een eenvoudig ontwerpprogramma voor het maken van universele apps. De software krijgt nu een nieuwe naam: Fluent Design System. Met Fluent Design System kan op een visuele manier een app worden ontwikkeld, die op alle Windows-platformen kan draaien. Voor een groot deel van de apps hoeven ontwikkelaars nauwelijks nog programmacode schrijven, de ontwikkelsoftware doet zelf het grootste deel.

Ook Microsoft zal dergelijke apps ontwikkelen, die een andere interface krijgen.