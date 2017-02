Volta-V is computer van hout

2017-02-23T14:00:00

2017-02-23T09:06:10

Een computerbehuizing die volledig opgetrokken is uit hardhout, dat is de Volta-V. En dat ziet er niet alleen uniek uit.

Volgens de Amerikaanse makers is het met het oog op eventuele recycling ook beter voor het milieu. Waterkoeling moet er voor zorgen dat de kast niet te warm wordt, zodoende kun je er ook veilig een monitor op kwijt.

Duur

De Volta-V kan alleen online besteld worden en is in allerlei configuraties beschikbaar. De hardware is daarbij reeds ingebouwd. De prijs is wel even slikken, die begint bij 1999 dollar en kan oplopen tot meer dan 4000 dollar.