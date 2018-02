'Voor het eerst daling in smartphone-verkoop'

2018-02-23T10:49:00

2018-02-23T10:43:25

Voor het eerst sinds de metingen zijn gestart in 2004, merken marktanalisten van Gartner een daling op in de verkoop van smartphones. In het vierde kwartaal van 2017 werden er minder telefoons verkocht dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Gartner spreekt over een daling van 5,6 procent, in totaal alsnog 408 miljoen verkochte toestellen. In het vierde kwartaal van 2016 waren het er nog 432 miljoen. De cijfers komen grotendeels overeen met die van concurrent IDG. Ook bij Gartner staan Samsung en Apple bovenaan de lijst van bestverkochte merken.

Al tevreden

Smartphone-eigenaren zouden minder snel geneigd zijn te upgraden naar een nieuwe telefoon, omdat ze langer tevreden blijven met hun huidige mobiel. Ook goedkope modellen zijn tegenwoordig snel genoeg dat overstappen op iets nieuws niet de meest zinvolle investering is. De meeste consumenten hebben al een smartphone en blijven die langer gebruiken.

Vooral Android

Volgens Gartner zagen alleen Huawei en Xiaomi de verkoop in het vierde kwartaal stijgen. Dit is met name te danken aan de landen waarop zij zich richten; daar zijn smartphones nog niet zo'n gemeengoed als in de westerse wereld. Op gebied van besturingssysteem is Android de grote winnaar. 86 pocent van de mobieltjes draait daarop, 14 procent op iOS.