Voorlopig geen downloadboetes op je deurmat

2019-02-11T09:58:17

2019-02-11T10:08:11

De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat Ziggo niet de NAW-gegevens van torrent-downloaders aan filmdistributeur Dutch Filmworks hoeft te verstrekken. Door de uitspraak hoef je je voorlopig geen zorgen te maken voor downloadboetes op je deurmat.

Dutch Filmworks spande een kort geding aan tegen Ziggo, omdat de provider zijn klantgegevens niet vrijwillig wilde afstaan. De distributeur verzamelde tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 in totaal 174 Nederlandse IP-adressen, die gelinkt zijn aan het downloaden van de film The Hitman’s Bodyguard. Dutch Filmworks is daar in ons land de uitgever van. Ziggo weet welke klanten er achter die IP-adressen schuil gaan en Dutch Filmworks heeft die gegevens nodig om schikkingsvoorstellen te kunnen versturen.

Boetebedrag

Volgens de rechter is alleen niet duidelijk genoeg waarmee de distributeur de downloaders precies wil benaderen. Misschien alleen met een waarschuwing, misschien meteen met een 'downloadboete' van 150 euro of hoger. Dutch Filmworks moet tevens beter onderbouwen waarom is gekozen voor dat boetebedrag, nu lijkt dat zomaar uit de lucht gegrepen. Ook valt te betwisten of de Ziggo-klant in kwestie daadwerkelijk de film heeft gedownload. Gezinsleden maken bijvoorbeeld mogelijk van hetzelfde ip-adres gebruik.

Wil Dutch Filmworks blijven strijden om de persoonlijke informatie van Ziggo-gebruikers, dan moet het bedrijf dus beter in kaart brengen waar het de aangevraagde NAW-gegevens voor gaat gebruiken. Ziggo zelf is alvast blij met de uitspraak, een reactie van Dutch Filmworks wordt deze week nog verwacht. Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd, te meer omdat de rechter ook oordeelt dat de filmuitgever voldoende belang heeft bij het aanpakken van illegale downloaders.