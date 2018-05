Vooruitblik Windows 10 herfstupdate: Redstone 5

2018-05-04T16:11:00

2018-05-04T16:09:03

De April 2018-update voor Windows 10 is net uit, maar Microsoft rust niet op zijn lauweren. Er wordt namelijk hard gewerkt aan de tweede grote update van dit jaar, onder de codenaam Redstone 5. In dit artikel houden we bij wat je kunt verwachten van deze herfstupdate.

Microsoft brengt ieder jaar twee grote updates uit voor Windows 10. In 2017 waren dat de Creators Update en Fall Creators Update, kortgeleden volgde de April 2018 Update. Hoe de aankomende update precies gaat heten, is nog even afwachten. Verwacht hem rond de herfstperiode. De update van vorig jaar kwam in oktober uit. Wat is er nieuw?

(Het kan zijn dat sommige functies niet op tijd af zijn en worden doorgeschoven naar een latere update.)

Tabbladen in mappen

Een van de belangrijkste vernieuwingen zijn Sets, de officiƫle benaming voor tabbladen in Windows-mappen. Net zoals je tabbladen opent in een browser, zo kun je straks ook verschillende mappen naast elkaar open hebben staan zonder dat het allemaal aparte vensters zijn. Wel zo overzichtelijk. Niet alleen mappen, maar ook programma's kunnen zo naast elkaar open staan. Bijvoorbeeld een tabblad met de Verkenner en een tabblad met de Edge-browser of een Word-document.

Accustatus van bluetooth-apparaten

Het is een kleine ergernis waar iedereen met draadloze gadgets mee te maken krijgt: je weet niet precies hoe lang het duurt voor ze aan de lader moeten. Windows 10 toont straks de accustatus van deze apparaten, zodat je wel weet wanneer ze ongeveer leeg zijn. Dit werkt standaard alleen niet met iedere bluetooth-device, vooralsnog enkel met die van Microsoft zelf. Zoals de draadloze muis voor Surface-notebooks.

Copy-paste op al je apparaten Cloud Clipboard

Wanneer je een tekst in Windows kopieert, wordt het bewaard op het klembord - clipboard in het Engels. Daarna kun je het plakken waar je maar wil, zolang het maar op dezelfde computer is. Het klembord krijgt in Redstone 5 cloud-ondersteuning, zodat je gekopieerde teksten kunt synchroniseren op andere apparaten. Je smartphone, bijvoorbeeld. De functie wordt ook wel Cloud Clipboard genoemd en zou eigenlijk twee updates geleden al uitkomen, maar werd telkens uitgesteld.

Screen Sketch met schermafbeeldingen

Het wordt vanaf Redstone 5 makkelijker om slechts een deel van je scherm als losse afbeelding op te slaan. Daarvoor is er een nieuwe toetscombinatie in het leven geroepen: Windows-toets + Shift + S. Of eventueel de goeie ouwe printscreen-knop. Vervolgens kun je de afbeelding bewerken met aantekeningen in de nieuwe Screen Sketch-app, eerder onderdeel van de Windows Ink-omgeving.

Outlooks-links openen in Edge

Een aanpassing die waarschijnlijk veel gebruikers in het verkeerde keelgat gaat schieten, en daarom is het ook nog maar de vraag of Microsoft het doorzet. Links in Outlook worden automatisch geopend in Edge, ook als dit niet je standaard browser is. Volgens Microsoft uiteraard vanuit veiligheidsoverwegingen. Maar als je Edge niet gebruikt, kan het wel eens vervelend zijn.

We updaten dit artikel zodra we meer weten.