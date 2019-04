Vouwbare Galaxy Fold uitgesteld wegens defecte schermen

2019-04-24T09:59:00

2019-04-24T09:54:56

De langverwachte Samsung Galaxy Fold zou bijna te koop zijn, maar de lancering van de vouwbare smartphone wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Verschillende recensenten die al eerder met het toestel aan de slag mochten, brachten gebreken van het scherm aan het licht.

Meerdere journalisten deelden de afgelopen week hun ervaring met de Galaxy Fold en die waren in sommige gevallen niet mals. Het vouwbare scherm bleek bijvoorbeeld al na een dag defect te zijn. Van een scherm dat flikkert tot zelfs hele deuken in het display. Overigens is nog niet bekend hoe groot de omvang van de problemen precies is.

Vermoedelijk wil Samsung niet opnieuw een Galaxy Note 7-fiasco uitlokken, en daarom komt de telefoon nu voor de zekerheid later in de winkels te liggen. Dat geeft het bedrijf de tijd om nog wat aanpassingen aan de telefoon te doen.

Beschermlaag laten zitten

Opvallend is dat verscheidene recensenten de beschermlaag van hun testmodel afpeuterden. Wat overigens niet zo vreemd is, want de meeste telefoons hebben zo'n plastic laagje om het scherm gaaf te houden tot de koper het toestel in gebruik neemt. Maar bij de Fold is het juist de bedoeling dit te laten zitten, anders werkt het scherm niet meer naar behoren.

Samsung geeft aan hier duidelijker over te zijn in de verbeterde instructieboekjes, waar nu aan gewerkt wordt. Dan is het nog wel te hopen dat die informatie gelezen wordt, want dat is zelden het geval...

Scharnier

Verder zouden storingen met het scherm af kunnen hangen van de 'impact op de bovenste en onderste blootgestelde delen van het scharnier', aldus Samsung. Met die scharnier is de Galaxy Fold uit te vouwen van smartphone tot tablet.

Collega Rens Blom van Computer!Totaal mocht het toestel ook al even uitproberen en had best een positieve eerste indruk van de bouwkwaliteit, maar zette ook vraagtekens bij bepaalde onderdelen. Lees daarover meer in deze Samsung Galaxy Fold preview.