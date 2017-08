VR-brillen Rift en Vive zakken flink in prijs

2017-08-21T11:29:00

2017-08-21T11:20:29

Virtual reality-brillen waren tot voor kort erg prijzig, maar daar komt verandering in nu zowel de Oculus Rift als de HTC Vive permanent goedkoper zijn geworden.

Het blijft een flinke investering, maar de headsets zijn in ieder geval betaalbaarder geworden. Voor de Oculus Rift betaal je tijdelijk 449 euro. De prijs stijgt binnenkort naar 499 euro. De Vive van HTC kostte eerder 899 euro. Om de Rift bij te benen is ook die prijs gezakt, naar 799 euro.

De Rift wordt geleverd met twee Touch-controllers, een Xbox One-controller, een afstandsbediening en een downloadcode voor zeven games. Dit pakket kostte eerder rond de 700 euro. De Vive-set bevat ook twee bewegingsgevoelige controllers, naast drie virtual reality-'ervaringen.'

Lees hier onze Oculus Rift-review.

En hier onze HTC Vive-review.

Prijsverschil

Het prijsverschil zit hem met name in het feit dat de Vive nog altijd de meest geavanceerde headset is. De Rift kan dankzij de nieuwe Touch-controllers je handen laten meedoen in virtual reality, maar de Vive kan de positie van je hele lichaam bepalen. Zo kun je volledig rondlopen in vr.

Bij de Rift is die mogelijkheid er ook, maar dan is nog een extra sensor verplicht. Die is los verkrijgbaar voor 69 euro.