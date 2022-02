‘VR-headset van Apple betreedt nieuwe testfase’

2022-02-23T09:15:01

2022-02-23T09:15:14

Het lijkt erop dat de lancering van de virtualrealityheadset van Apple dichterbij komt. Bronnen melden dat het apparaat een nieuwe testfase betreedt.

Hoewel Apple zelf nog niets over de bril naar buiten gebracht heeft, leeft de gedachte sterk dat het bedrijf uit Cupertino werkt aan een eigen virtualrealitybril. De release laat mogelijk niet lang op zich wachten. Sommige bronnen melden dat het apparaat eind dit jaar uitkomt; andere bronnen hebben het over een uitgave in 2024 of later.

VR-bril van Apple

Volgens bronnen vanuit de bevoorradingsketen is het zo dat de bril nu een nieuwe testfase ingaat, om te kijken of alles goed werkt, aldus DigiTimes. Die website heeft niet de reputatie altijd gelijk te hebben over geruchten, maar heeft het soms wel bij het juiste eind. De tweede testfase geeft ingenieurs en designers de kans om veranderingen aan de specificaties of het design door te voeren, op basis van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen van testpersonen.

Onlangs kwam nog in het nieuws dat de virtualrealitybril van Apple last heeft van allerlei problemen. Denk dan aan oververhitting, software die niet meewerkt en camera’s die niet goed werken. Daarnaast heeft Apple natuurlijk te maken met aanhoudende tekorten in de bevoorradingsketen, waardoor het dus zomaar kan zijn dat de bril nog minstens een jaar op zich laat wachten.

De verwachting is verder dat dit Apple-product geheel zelfstandig is en dus geen iPhone of Mac-computer nodig heeft om te kunnen werken. Aan boord zitten naar verluidt schermen met resoluties tot 8K, processors die flinke prestaties afleveren en camera’s die handen kunnen volgen zonder controller. De bril wordt waarschijnlijk niet goedkoop en kost mogelijk 1.000 tot 3.000 dollar.