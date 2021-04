Vrouwelijke stem niet meer de standaard voor Siri

2021-04-02T09:56:00

2021-04-02T09:55:38

Sinds de introductie van Siri in 2011 spreekt de spraakassistent(e) van Apple je standaard met een vrouwelijke stem toe. Maar hier komt snel verandering in. Weldra krijg je bij het instellen van een nieuw Apple-apparaat direct de keuze voor een mannelijke stem.

Dat schrijft onder meer de site Techcrunch. In het verleden is er geregeld kritiek geweest op het feit dat digitale spraakassistenten vaak een vrouw nabootsen. Dit geldt niet alleen voor Siri, maar ook voor Amazon Alexa, de Google Assistent en Cortana van Microsoft.

In 2019 publiceerde UNESCO daar nog een grootschalig onderzoek over. Deze praktijken zouden ouderwetse stereotypen over vrouwen in stand houden, namelijk dat zij zich onderdanig horen op te stellen en altijd voor een ander klaar moeten staan.

Inclusiever

Een mannelijke stem is al sinds 2014 voor Siri te selecteren, maar dat moet je maar net weten. Hetzelfde geldt inmiddels voor de Google Assistent en Cortana. Alexa heeft daarentegen nog geen mannelijke spraakoptie.

Door meteen de keuze voor te schotelen en niet standaard voor de vrouwelijke stem te gaan, hoopt Apple in te spelen op de vraag naar een diverse, inclusievere samenleving. De aanpassing wordt in iOS-versie 14.5 doorgevoerd.

Overigens voegt Apple dan ook twee hele nieuwe stemmen toe. Zo heb je nog meer keuze in welke je het prettigst vindt klinken.