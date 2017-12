VS: WannaCry komt uit Noord-Korea

2017-12-19T09:25:00

2017-12-19T09:20:42

Het WannaCry-virus dat eerder dit jaar rondwaarde komt uit Noord-Korea. Dat zegt Tom Bossert, de veiligheidsadviseur van Donald Trump. Geruchten dat Noord-Korea achter de cyberaanvallen zat gingen al langer, maar het is voor het eerst dat de Amerikaanse overheid echt beschuldigingen uit.

WannaCry is zogenaamde ransomware: het kaapt je computer, blokkeert al je bestanden en laat je er niet meer bij tot je een bepaald bedrag in bitcoins. Deze versie van de software had het vooral gemunt op ziekenhuizen, voornamelijk in Engeland.

Ontkennen

Noord-Korea ontkent al sinds de eerste geruchten elke betrokkenheid. Toch wordt een deel van de code in de software in verband gebracht met de Lazarus-groep, een hackerscollectief dat vanuit Noord-Korea opereert.

Het nieuwe bewijs is voor een deel geleverd door de Britse regering en techbedrijf Microsoft. Dat de Amerikanen er nu op deze manier mee naar buiten komen, lijkt te betekenen dat de aantijgingen kloppen.

Ransomware verwijderen

Als je eenmaal ransomware op je pc hebt, is het moeilijk om het er weer vanaf te krijgen. Daarom raden we altijd aan: voorkomen is beter dan genezen. Let goed op wat je downloadt, open geen onbekende mails en let op vinkjes bij installatieprogramma's. Maak regelmatige back-ups voor het geval je wel besmet raakt, dan kun je altijd nog een schone versie terugzetten zonder al je bestanden kwijt te zijn. Bij onze collega's van Computer!Totaal vind je een handige uitgebreide checklist.