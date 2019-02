Waar blijft de Clear History-functie van Facebook?

2019-02-27T10:39:51

2019-02-27T10:48:20

In mei vorig jaar, net na het schandaal met Cambridge Analytica, kondigde Mark Zuckerberg aan dat Facebook binnen een paar maanden uitgerust zou worden met een ‘Clear History’-functie: een instelling waarmee gebruikers niet alleen kunnen zien welke internet- en appgeschiedenis Facebook opslaat, maar waarmee ze deze data ook kunnen wissen. Inmiddels zijn die paar maanden lang en breed om. Komt van uitstel afstel?

Volgens Facebook niet. Financiële Facebook-baas David Wehner liet gisteren op een technologie-conferentie in San Francisco weten dat er wel degelijk gewerkt wordt aan Clear History, maar dat het nog wel even kan duren voordat de functie daadwerkelijk uitgerold gaat worden. Het testen van de nieuwe functie zou dit voorjaar moeten beginnen. “We willen er zeker van zijn dat Clear History voor iedereen werkt zoals het moet werken, en dat duurt langer dan verwacht,” verklaarde Facebook tegen tech-site BuzzFeed News.

Wat is Clear History precies?

Nadat er in maart vorig jaar behoorlijk wat rumoer was ontstaan over het Cambridge Analytica schandaal – waarbij gegevens van Facebook-gebruikers misbruikt werden voor politieke campagnes – kondigde Mark Zuckerberg op 1 mei de nieuwe functie Clear History aan. “Zodra we deze update hebben geïmplementeerd, kan je informatie bekijken over de apps en websites waarmee je een interactie hebt gehad en kun je deze informatie wissen uit je account. Je kunt het ook zo instellen dat deze informatie helemaal niet wordt opgeslagen.” Daar valt ook de informatie onder die Facebook heeft over websites en apps die Facebook-advertenties en de analyse-tools gebruiken.

In een andere blogpost, ook van 1 mei 2018, vertelde Erin Egan (VP and Chief Privacy Officer van Facebook) dat het bouwen van de Clear History tool enkele maanden zou duren. Iets met niet over één nacht ijs en zo. Want: "We werken samen met privacyverdedigers, academici, beleidsmakers en regelgevers om hun input te krijgen over onze aanpak, inclusief de manier waarop we identificerende informatie willen verwijderen en de zeldzame gevallen waarin we informatie nodig hebben voor veiligheidsdoeleinden."

Nadelig voor Facebook-gebruikers …

Zuckerberg waarschuwde in zijn Facebookpost gebruikers wel meteen dat het verwijderen van deze informatie consequenties kan hebben. “Het weggooien van cookies kan je internet-ervaring verslechteren – je moet bijvoorbeeld opnieuw inloggen of instellingen weer goed zetten. Dat geldt ook hierbij.” Volgens Zuckerberg maakt het feit dat Facebook opnieuw je voorkeuren zal moeten aanleren je Facebook-ervaring namelijk minder goed dan je misschien gewend bent.

… Of vooral nadelig voor Facebook?

Dat de Facebook-ervaring voor gebruikers kan veranderen, is duidelijk, maar het is nóg duidelijker dat het vooral Facebook zelf is dat nadelige gevolgen van Clear History kan ondervinden. Wanneer gebruikers massaal analyse- en trackerdata gaan verwijderen, wordt het voor Facebook een stuk moeilijker om gericht advertenties te tonen. Wehner zelf gaf dat tijdens de conferentie toe, maar probeerde het wel af te zwakken. “Het [Clear History, red.] zal ons wat tegenwind geven als het gaat om net zo effectief te targeten als voorheen.” De tijd zal leren of het bij ‘wat tegenwind’ blijft of dat het Code Rood wordt voor Facebook.