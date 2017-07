Waarom GOOSE VPN een prima oplossing is om Kodi veilig te gebruiken

2017-07-27T09:47:29

2017-07-27T10:09:43

Wist je dat GOOSE VPN prima geschikt is om op je Android tv veilig en onbegrensd met Kodi naar films, series, sport te kijken? Hoe? GOOSE beschikt over een speciale Android TV app. Dat maakt Kodi met VPN uiterst eenvoudig. Ook is het mogelijk om GOOSE VPN in te stellen op je Raspberry PI. In dit artikel leggen we uit hoe jij veilig Kodi kunt bekijken de VPN service van GOOSE.

Wat is Kodi?

Kodi staat voor Kernless Operating Desktop Interface. Maar dat mag je direct weer vergeten. Kodi, dat vroeger bekend was onder de naam XBMC, is een geavanceerd mediacentrum en omdat het open source is, kun je er gratis gebruik van maken. Dankzij de vele door de actieve Kodi community gemaakte add-ons, krijg je toegang tot heel veel films, video's, documentaires, muziek etc. Ook kun je Kodi gebruiken om je eigen muziek, foto's en video's op je smart tv te bekijken. Dankzij zogenoemde repositories als Exodus, was het tot voor kort zelfs mogelijk om gratis naar series als Game of Thrones te kijken. Deze razend populaire TV-addon is echter onlangs van het platform verwijderd. Zoals gezegd is Kodi open source software. Wil je er veilig en anoniem gebruik van maken, dan moet je kiezen voor een VPN service als GOOSE VPN.

Speciale Android TV app

GOOSE VPN heeft als eerste VPN service een speciale Android TV app ontwikkeld. Hierdoor is het heel eenvoudig om 100 % veilig gebruik te maken van Kodi. Maak eerst een verbinding met de VPN server en start vervolgens de Kodi app voor Android. Je kunt nu veilig en onbezorgd streamen. Ook de geoptimaliseerde Android box maakt het eenvoudig om films, video's, muziek en foto's in HD-kwaliteit te bekijken. Je Android TV is echter niet compleet zonder Kodi (dat overigens vaak al is geïntegreerd). Is dat niet het geval, dan kun je het eenvoudig downloaden en installeren. Kodi maakt het mogelijk om je eigen unieke multimedia ervaring te creëren. Net als op je smartphone heb je via je smart tv toegang tot de Google Play store. Hier vind je meer informatie over de GOOSE VPN voor Android TV app.

Voordelen van Kodi met VPN

Hoewel een Virtual Private Network (VPN) niet strikt noodzakelijk is om Kodi te gebruiken is het wel degelijk aan te raden (lees ook: Streamen via mediaspelers? Gebruik een VPN Service!). VPN biedt namelijk tal van voordelen. Zo kun je bijvoorbeeld anoniem streamen en downloaden en hoef je er niet bang voor te zijn dat je data worden onderschept. Ook heb je geen last van geo-restricties waardoor je toegang hebt tot buitenlandse content die anders voor je verborgen blijft. Andersom kun je als je in het buitenland bent, je favoriete Nederlandse tv-programma’s bekijken.



Kodi op verschillende devices

Sommige VPN providers geven je slechts toegang tot één device. GOOSE VPN daarentegen biedt de mogelijkheid om met dezelfde account een VPN verbinding te maken op al je verschillende devices. Kodi is net zo makkelijk te gebruiken op je (smart)tv, laptop, tablet of mobiele telefoon. Of je nu op je Android tv kijkt of je smartphone, maak simpelweg een verbinding met je VPN service en je kunt onbezorgd genieten van muziek, films en heel veel meer. Kodi bekijken met VPN op diverse apparaten is, zo blijkt, een fluitje van een cent.

Kodi met Raspberry Pi

Maak jij gebruik van de piepkleine knutselcomputer Raspberry Pi? Dan zal het je vast niet afschrikken om daar Kodi op te installeren. Je zult daarna echter ook willen profiteren van de voordelen die VPN biedt. Raspberry Pi is een uitstekend apparaat om Kodi op te gebruiken. Het komt echter, zij het sporadisch, voor dat bezitters van een Raspberry Pi die gebruik maken van Kodi-besturingssystemen zoals OpenELEC, copyright notificaties van hun internetprovider ontvangen. Om een dergelijk scenario te voorkomen, ligt het gebruik van een VPN voor de hand. Op die manier is je identiteit namelijk veel beter beschermd.

Handleiding VPN instellen

Raspberry Pi heeft geen traditioneel OS, dat betekent dat het je wat meer moeite zal kosten om Kodi met VPN te installeren. Raspberry Pi-gebruikers vinden het leuk om zelf te knutselen aan hun mini-computer. Ze deinzen er dus niet direct voor terug om het apparaat VPN ready te maken. Je hebt daarvoor bijvoorbeeld een VPN manager voor OpenELEC nodig. Wanneer je apparaat eenmaal gereed is voor VPN, dan kun je je VPN gaan installeren. Om GOOSE VPN in te stellen voor Raspberry Pi zijn er trouwens handleidingen beschikbaar. Dat maakt de installatie dus vrij eenvoudig. Mocht je er onverhoopt toch niet uitkomen dan kun je natuurlijk altijd via e-mail of social media contact opnemen met de Nederlandse klantenservicevan GOOSE. Ze helpen je graag verder!