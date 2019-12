Wanneer jouw Samsung-smartphone Android 10 krijgt

2019-12-09T11:05:00

2019-12-09T10:51:51

Deze maand is Samsung gestart met het uitbrengen van Android 10, in eerste instantie voor de Galaxy S10-serie. Maar er zijn meer Samsung-telefoons en tablets die de update mogen verwachten. Een overzicht daarvan is nu bekend.

In grote lijnen kun je stellen dat Samsung-telefoons en tablets uit 2018 en 2019 de update naar Android 10 krijgen. De apparaten in onderstaande lijst hebben we voor het gemak dan ook even in die jaartallen De info is afkomstig uit de Samsung Members-app, zoals opgemerkt door de site Galaxyclub.

Zie de gegevens als een indicatie - het kan zijn dat de update voor jouw specifieke apparaat wat later of juist eerder uitkomt dan nu gepland is. Onder de lijst gaan we nog even in op wat er zoal nieuw is in Android 10 en OneUI 2.0, Samsungs software-schil voor Android.

Samsung-smartphones die Android 10 krijgen

Uit 2019

Galaxy S10: december 2019

Galaxy Note 10: januari 2020

Galaxy A10: mei 2020

Galaxy A20e: mei 2020

Galaxy A30s: mei 2020

Galaxy A40: april 2020

Galaxy A50: mei 2020

Galaxy A70: april 2020

Galaxy A80: mei 2020

Galaxy M20: februari 2020

Galaxy Xcover 4s: mei 2020

Uit 2018

Galaxy S9: januari 2020

Galaxy Note 9: januari 2020

Galaxy A6: april 2020

Galaxy A6+: april 2020

Galaxy A7: april 2020

Galaxy A9: april 2020

Galaxy J6: juni 2020

Galaxy J6+: juni 2020

Samsung-tablets die Android 10 krijgen

Uit 2019

Galaxy Tab A 8: juli 2020

Galaxy Tab A 10.1: september 2020

Galaxy Tab S6: april 2020

Galaxy Tab S5e: juli 2020

Galaxy Tab Active Pro: september 2020

Uit 2018

Galaxy Tab A 10.5: september 2020

Galaxy Tab S4 10.5: juli 2020

Wat is er nieuw in Android 10/OneUI 2.0

Hoewel de hardware van Samsung-apparaten altijd al top was, duurde het een poosje voor ook de software op pijl was. Vooral in de jaren dat TouchWiz nog als Android-skin werd gebruikt, waren de aanpassingen aan Android veelal overbodig met een rommelig besturingssysteem als resultaat.

Sinds vorig jaar draaien nieuwe Android-telefoons op One UI, dat gestroomlijnder en lichter is. OneUI 2.0 komt met Android 10 mee en scherpt dat aspect verder aan. Zo is in te stellen dat notificaties minder ruimte in beslag nemen en is de donkere modus verbeterd. Die verduistert nu bijvoorbeeld ook automatisch het homescherm.

Een van de meest in het oog springende toevoegingen is de Focus-modus. Daarmee bepaal welke apps beschikbaar zijn op welke tijden. Onder werktijd kun je bijvoorbeeld sociale media ontoegankelijk maken. Deze apps worden dan met een grijs icoontje weergegeven, terwijl de apps die nog wel werken hun normale kleur behouden.

Android 10 zelf staat veelal in het teken van toegankelijkheid. Zo is er een 'live caption'-optie voor het ondertitelen van video's, voorlopig werkt dat echter alleen in het Engels. Dankzij 'smart replies' kun jeeen voorgestelde reactie terugsturen op basis van de inhoud van binnengekomen berichtjes. Google's app voor geluidsversterking wordt daarnaast standaard meegeleverd.

Het besturingssysteem laat je voortaan ook het delen van je locatie finetunen. Je kunt nu namelijk instellen dat apps dit alléén mogen bijhouden wanneer je ze actief gebruikt, en dus niet stiekem op de achtergrond. Een handige functie is verder om het verbinden met je wifi-netwerk via een qr-code te laten verlopen. Handig voor als je gasten over de vloer hebt.

Voor de andere toevoegingen verwijzen we je graag door naar het volgende artikel: Dit is er nieuw in Android 10.