Wat is er aan de hand bij Google?

2017-08-09T14:30:00

2017-08-09T12:00:28

Er is een hoop commotie binnen (en buiten) Google om een memo dat rondgaat. Maar wat is er precies aan de hand?

Het manifest

Afgelopen vrijdag verspreidde een anonieme Google-medewerker intern een uitgebreid memo onder medewerkers van het techbedrijf. In het document, met de naam 'Googles ideologische echokamer', schrijft de softwareprogrammeur dat het binnen Google steeds moeilijker wordt om je uit te spreken over seksisme.



"Er is een ongezonde cultuur ontstaan waarin iedereen buiten deze 'echokamer' beschimpt wordt", schrijft de medewerker. Hij voegt daaraan toe: "Als we geen open discussie kunnen hebben over dit onderwerp wordt het probleem nooit opgelost."



'Biologische verschillen'

De onderwerpen en problemen waar hij het over heeft zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen binnen het bedrijf, en dan met name de problemen in hun rollen. Binnen Google (en eigenlijk in vrijwel ieder ander bedrijf) krijgen vrouwen over het algemeen minder betaald dan mannen, en worden ze vaak geïntimideerd door collega's. Daardoor is zeker op de technische afdelingen het percentage vrouwen veel lager dan mannen.



Google probeert dat op te lossen met verschillende initiatieven, zoals een vrouwenquota en meer voorlichting over diversiteit. De schrijver van het manifest vindt echter dat Google daarin doorslaat, en iedereen die over de inhoud van die initiatieven wil discussiëren monddood wordt gemaakt.

In de publiciteit

Nadat het memo verspreid werd begonnen Google-medewerkers daarover te tweeten - sommige positief, anderen negatief, maar het bericht kwam daardoor wel in de publiciteit.



Uiteindelijk werd het document van 10 pagina's achterhaald door Gizmodo, en daar online gezet.



Identiteit van de schrijver

Later brachten ook andere media het document uit, al ontbraken in sommige online weergaves grafieken en afbeeldingen die wel in het originele document stonden.



Gedurende het weekend was de identiteit van de schrijver niet bekend, maar maandagavond bleek dat de programmeur James Damore te zijn. Gizmodo berichtte later dat Damore ooit onder vuur was komen te liggen vanwege een seksistisch optreden op zijn oude school.

Controversiële onderdelen

De reacties op het manifest waren zoals verwacht verdeeld, maar voornamelijk over bepaalde onderdelen daarvan.



Damore zegt namelijk niet alleen dat de bedrijfscultuur niet goed is, maar ook dat vrouwen inherent ongeschikt zijn voor bepaalde functies - zoals de technische banen, waarbij in Googles geval 80% mannen werken. Volgens hem zijn er veel biologische en psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen waardoor die laatste groep niet goed functioneert in bepaalde functies, en dat het daardoor oneerlijk is vrouwen voor te trekken om die functies te vervullen.

Reactie van Google

Google heeft inmiddels op het manifest gereageerd. De CEO van het bedrijf, Sundar Pichai, schrijft in een blogpost dat Google zich inzet voor zowel diversiteit als vrijheid van meningsuiting, en dat beide belangen zwaar wegen. Met andere woorden: zelfs 'als een grote meerderheid van de Googlers het oneens is met Dalmore is het onderwerp gewoon bespreekbaar'.



Te ver

Van de andere kant, zegt Pichai, gingen sommige opmerkingen van Dalmore te ver. Door het niet alleen over vrijheid van meningsuiting te hebben maar ook over de zogenaamde verschillen tussen mannen en vrouwen 'bevordert hij schadelijke stereotypes', schrijft Pichai. "Het is niet ok en beledigend om te suggereren dat een bepaalde groep collega's eigenschappen heeft die hen biologisch ongeschikt maken voor hun werk."



Opvallend is dat ondanks Pichai's begrip voor het benoemen van problemen, Dalmore dinsdag wel werd ontslagen.

Ophef

Dat ontslag leidde tot veel ophef, zowel binnen Google als daarbuiten. Met name aan de rechts-conservatieve kant bleek erg vocaal over het ontslag. Ze vinden dat Dalmore 'de waarheid spreekt', en het feit dat hij daarvoor de mond wordt gesnoerd bevestigt volgens hen dat je je inderdaad niet mag uitspreken in de discussie over seksisme en discriminatie.



Damore heeft inmiddels veel steun gekregen, maar ook een baan-aanbod. Zo kan hij bij Wikileaks aan de slag:



1/ Censorship is for losers. @WikiLeaks is offering a job to fired Google engineer James Damore. https://t.co/tmrflE72p3 — Julian Assange