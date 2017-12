Wat Nederlanders zochten op Google in 2017

2017-12-13T10:04:00

2017-12-13T10:04:42

Google maakt vandaag bekend wat ons in 2017 het meeste bezig hield, aan de hand van de meest voorkomende zoektermen. De zaak rond Anne Faber staat in ons land op 1.

'Anne Faber' is in Nederland de meest gebezigde zoekopdracht van 2017. De vermissing van de 25-jarige vrouw kreeg veel media-aandacht, en een hoop mensen leefden dan ook mee. Een online petitie voor het onderzoeken van het 'falend rechtssysteem' in Nederland werd naderhand meer dan 400.000 keer ondertekend.

Op de tweede plaats eindigt dit jaar de term 'Stemwijzer', wat uiteraard alles te maken heeft met de afgelopen verkiezingen. Politici werden ook veel opgezocht, met Geert Wilder op 1, Mark Rutte op 2 en Eberhard van der Laan op 3 in het overzicht. Jesse Klaver en Thierry Baudet zijn de hekkensluiters van deze top 5.

Tevens werden er weer veel vragen aan Google gesteld. 'Hoe werkt Paypal', 'Wat is Pinksteren', 'Hoe werkt Instagram' en opvallend genoeg 'Wat is een pangolin' zijn enkele van de meestgezochte voorbeelden. Wat betreft sport wordt er het meest gezocht op Ajax, Max Verstappen en Lieke Martens.

Wereldwijd

Wereldwijd zien de ranglijsten van Google er heel anders uit. Er werd het meest gezocht op 'Orkaan Irma', gevolgd door 'iPhone 8' en 'iPhone X'. Ook willen we massaal weten wat bitcoins zijn en hoe je die koopt, en hoe je zelf een bril maakt om een zonsverduistering veilig mee te kunnen zien. Op tech-gebied zijn naast de iPhones ook de Nintendo Switch, Galaxy S8 en Xbox One X het meest in trek.

Wat betreft beroemdheden is er veel interesse in Meghan Markle, de actrice die inmiddels verloofd is met de Britse prins Harry. Tot slot werd er veel gezocht naar acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K., beide in 2017 van hun voetstuk gevallen nadat ze werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.