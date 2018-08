Waterdichte Fitbit Charge 3 onthuld

2018-08-22T11:19:00

2018-08-22T11:19:04

Fitbit brengt in oktober de Charge 3-fitnesstracker uit. In tegenstelling tot de vorige modellen is deze voorzien van een waterdichte behuizing. Dat maakt het ook een interessante optie voor zwemmers.

Met de Fitbit Charge 3 kun je dus gewoon een duik nemen, tot 50 meter diep. Het bandje houdt dan o.a. het aantal gezwommen baantjes bij en je zwemtempo. Ook kun je de wearable tijdens het douchen dragen en overleeft de Charge 3 een plensbui.

De fitnesstracker is dit keer van aluminium in plaats van roestvrij staal. Hiervoor is gekozen om een lichter ontwerp mogelijk te maken. De batterij gaat zeven dagen mee, daarna moet de Charge 3 aan de oplader. Grote afwezige is een gps-sensor.

Meten is weten

Verder meet de wearable o.a. het aantal gelopen stappen, je hart- en slaapritme en calorieverbranding. Er zijn 15 verschillende trainingsschema's te volgen, onder meer voor hardlopen, fietsen en zelfs yoga. Per sport kun je zelf je doelen instellen.

Verder staat de koppeling met je smartphone centraal. Je krijgt er berichtjes op binnen, krijgt herinneringen voor afspraken in je agenda, en kunt er inkomende gesprekken mee opnemen.

De Fitbit Charge 3 wordt voor 149,95 euro verkocht. Er komt ook een duurdere versie van uit met nfc, voor contactloos betalen via Fibit Pay. Dit werkt alleen in Nederland nog niet.