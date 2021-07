Wearables geven inzicht in ziektebeeld long covid

Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat smartwatches en fitnesstrackers een waardevolle informatiebron zijn voor het duiden van langdurige coronagerelateerde klachten, ofwel long covid. De cijfers laten namelijk duidelijke verschillen zien tussen de herstelperiode na een covid-infectie en die van een normale griep.

Bij long covid houden gezondheidsklachten na een coronabesmetting nog maandenlang aan. Over de aard ervan is nog veel onduidelijk, maar wearables zouden wel eens een sleutelrol kunnen spelen in het begrijpen van het ziektebeeld.

Dat stelt althans het Scripps Research Translational Institute, dat een jaar lang de gegevens van ruim 37.000 wearable-dragers analyseerde. De huidige studie focust zich specifiek op 875 mensen die griepverschijnselen ondervonden. Daarvan bleken er 234 daadwerkelijk met corona besmet te zijn. Vervolgens hield men de verzamelde gegevens van deze twee groepen naast elkaar.

Verhoogde hartslag, minder actief

Nu blijkt dat positief geteste personen onder meer langer last houden van een verhoogde hartslag, gemiddeld 79 dagen. Met uitschieters tot zelfs 133 dagen. Bij een normale griep is dit doorgaans slechts vier dagen. Deze data kon verzameld worden doordat veel wearables tegenwoordig een hartslagsensor bezitten.

Ook is er gekeken naar hoe lang het duurde voor een besmet persoon per dag weer evenveel stappen zette als voor de infectie, en het slaappatroon weer als vanouds was. Voor de groep positief geteste mensen betrof dit respectievelijk 32 en 24 dagen. Belangrijke informatie om de nasleep van corona-infecties te duiden, aldus de onderzoekers.

Beginstadium en nasleep

Het is niet de eerste keer dat de rol van wearables tijdens de coronacrisis wordt onderzocht. Eerder bleek al dat de fitnessgadgets al vroeg signalen van een besmetting kunnen opvangen, nog voordat het bij een covid-test opgemerkt zou worden. In Nederland doet het RIVM onderzoek naar long covid, waar je zelf aan deel kunt nemen.