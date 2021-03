Webshop-wachtwoorden niet meer nodig door PiM-app

2021-03-05T10:12:00

2021-03-05T10:15:19

Op een veilige manier inloggen bij webshops zonder allerlei wachtwoorden te hoeven onthouden, dat is het idee achter de door KPN ontwikkelde PiM-app. Dankzij een samenwerking met betaalprovider Buckaroo zie je deze identificatiemethode weldra op telkens meer plekken.

PiM staat voor Persoonlijke Identiteits Manager en is te downloaden voor Android en iOS. In de app maak je met je e-mailadres en telefoonnummer een nieuwe account aan en vul je gegevens in die webwinkels nodig hebben om je bestelling op te kunnen sturen, zoals je adres en je bankrekeningnummer. Deze informatie wordt versleuteld opgeslagen en is op je toestel extra te beveiligen met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

QR-code scannen

Heb je dit eenmaal gedaan, dan werkt bestellen bij webshops simpelweg door een QR-code te scannen. Deze winkels moeten PiM alleen wel als betaalmethode aanbieden. Daar komt de koppeling met Buckaroo om de hoek kijken. Deze zogeheten payment service provider stelt webwinkels in staat om PiM eenvoudig aan het afrekenproces te koppelen. Voor deze webshops hoef je dan geen aparte accounts met bijbehorende wachtwoorden meer aan te maken.

Bekijk in onderstaande video hoe het in zijn werk gaat.