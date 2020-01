Site-notificaties minder opdringerig in Firefox en Chrome

2020-01-08T09:54:00

2020-01-08T09:46:03

Menig website vraagt je toestemming voor het sturen van notificaties in de vorm van een pop-up bovenin beeld. De browsers Firefox en Chrome krijgen beide updates die hier paal en perk aan stellen.

Wanneer je sites normaliter toestemming geeft om je meldingen te sturen, dan krijg je notificaties als er iets nieuws gepost is ook zodra je op andere tabbladen aan het surfen bent. Kan handig zijn als je niets wilt missen, maar uit onderzoek van Mozilla blijkt dat maar liefst 99 procent van de Firefox-gebruikers de vraag om toestemming negeert. Bijna de helft klikt actief op het weigeren van toestemming.

De pop-up die erbij hoort, wordt dus veelal weggeklikt. En het web is al zo druk, met tal van meldingen die je websitebezoek onderbreken. Heb je de meest recente versie van Firefox, dan merk je dat je de web-pushnotificatie niet meer te zien krijgt. Bovenin de adresbalk staat enkel nog het spraakballon-icoontje. Daar kun je alsnog toestemming verlenen, als je dat zou willen. Een stuk minder opdringerig.

Ook in Chrome

Toeval of niet, Google neemt gelijktijdig een soortgelijke maatregel. Althans, het bedrijf maakt bekend dat er aan wordt gewerkt. In februari komt Chrome-versie 80 uit. Daarin zijn dergelijke website-meldingen ook te blokkeren. Belangrijk verschil is dat je dit eerst handmatig dient in te schakelen. Pas later dit jaar wordt de instelling voor alle Chrome-gebruikers standaard ingeschakeld.