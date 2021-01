Wedden op snelste drone bij races kan voortaan in VS

2021-01-11T10:51:00

2021-01-11T10:49:26

Sportweddenschappen zijn in de Verenigde Staten de normaalste zaak van de wereld en voortaan ook in het geval van drone-races. In vijf Amerikaanse staten kunnen toeschouwers geld inzetten op hun favoriete dronepiloten, om een gokje te wagen op welke drone als eerste over de finish vliegt.

De Amerikaanse Drone Racing League is daarvoor in zee gegaan met DraftKings, een bedrijf dat normaliter weddenschappen voor virtuele online sporten (zogeheten fantasy sports) verzorgt. Ook het wedden op drone-racers verloopt volledig digitaal, namelijk via een smartphone-app.

Juridische toestemming hiervoor is verleend in de staten Colorado, New Hampshire, New Jersey, Tennessee en West Virginia. Volgens de initiatiefnemers komen daar spoedig meer plaatsen bij. Zij zien een gat in de markt; uit onderzoeken en testfases bleek dat fans van drone-races sneller geld inzetten dan andere sportliefhebbers.

In Nederland

De kans dat dergelijke weddenschappen op korte termijn ook bij Nederlandse drone-races is toegestaan, is overigens klein. Online kansspelen zijn in ons land verboden. Wel wordt er gewerkt aan een versoepeling van deze wet- en regelgeving, waardoor er naar verwachting later dit jaar meer mogelijkheden zijn.

Bij drone-races leggen drones razendsnel een parcours vol obstakels af. Piloten hebben daarbij een sterke maag nodig. Met een speciale bril op zien zij tijdens het racen precies wat de camera's in de drones vastleggen. Omdat de drones zo wendbaar zijn, ziet dat er ook voor omstanders vaak spectaculair uit.