Marktplaats-bende licht verkopers voor 200.000 euro op

2017-02-07T21:26:34

2017-02-08T12:24:51

De politie in Enschede heeft een groep oplichters uit die stad die actief waren op Marktplaats, opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting, identiteitsfraude, witwassen en cybercrime. De vier jonge mannen en een meisje zijn maandagmiddag gearresteerd. Schade: ruim 200.000 euro.

Vanuit heel Nederland zijn zo'n 400 aangiften binnengekomen over een club mensen die verkopers op Marktplaats oplichtten. De vier mannen van 23, 23, 21 en 19 jaar en een meisje van 17 werkten samen, en deden zich op Marktplaats voor als kopers van spullen die werden aangeboden door de slachtoffers.

Op slinkse wijze lukte het de 'kopers' van de spullen om de beveiligingscodes van bankier-apps van de telefoons van de verkopers te bemachtigen, waardoor de oplichters toegang kregen tot de bankrekeningen. Met het geld dat ze daarmee tot hun beschikking kregen, werd doorgesluisd naar andere rekeningen, of gebruikten ze voor de aanschaf van dure producten.

Codes

Veel criminelen die op internet actief zijn op verschillende vraag- en aanbodwebsites ontfutselen codes van kopers en verkopers, om zo toegang te kunnen krijgen tot rekeningnummers. Een van de manieren om dat te doen is via de methode die bijvoorbeeld de Rabobank aanbiedt. De Rabobank maakt namelijk gebruik van speciale kleurcodes, die via een smartphone kunnen worden uitgelezen om een reguliere betaling te doen. Echter, criminelen kunnen ook van deze methode gebruik maken. Ze vragen dan aan de verkoper van het product een verificatie van de gegevens op de bankpas. Met het rekeningnummer en het pasnummer dat op een Rabobank-pasje staat, kan de crimineel vervolgens een speciale kleurcode aanmaken en versturen via WhatsApp. De verkoper scant die code vervolgens op zijn smartphone. In die kleurcode zit dan voor de verkoper onzichtbare informatie, zoals het bedrag en het rekeningnummer waarnaar het geld wordt overgemaakt.

Bekijk hier de video over hoe een crimineel te werk kan gaan: