Weer ongevraagde pop-up ontdekt in Windows 10

2017-01-20T16:26:00

2017-01-20T16:21:53

Windows 10 en ongevraagde pop-ups, Microsoft is toch een beetje hardleers. Wederom duikt er voor sommige gebruikers een melding op waar ze niet om zitten te vragen, dit keer om een Chrome-extensie van Microsoft te installeren.

Dat is naar buiten gekomen via Myce.com. De melding komt naar voren zodra Chrome vastgemaakt is aan de taakbalk van Windows 10 - overigens niet voor iedereen. "Vergelijk prijzen online, download Microsoft's Personal Shopping Assistant voor Chrome", zo luidt de boodschap.

Uitschakelen

Eerder wees Microsoft gebruikers van Chrome en Firefox op soortgelijke wijze op de voordelen van de Edge-browser. Die zou zuiniger zijn in gebruik (wat betwist werd), en ook beter beveiligen tegen malware. Onder Instellingen > Systeem > Meldingen > Tips en suggesties over Windows weergeven zijn dit soort 'adviezen' van Microsoft uit te schakelen.