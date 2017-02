Wegdommelen met Kortex-slaapband voor vr-headset

2017-02-17T09:37:00

2017-02-17T09:30:08

Medici van het Amerikaanse Fisher Wallace Labs werken aan een extensie voor virtualreality-headsets die slaap moet stimuleren, de Kortex.

De Kortex is een apparaatje dat op de band van bepaalde vr-brillen past, zoals de Gear VR van Samsung en de Daydream VR van Google. Vanuit dat kastje lopen twee elektroden die als clipjes aan de zijkant van de band worden bevestigd, en daar tegen je slaap rusten.

Vervolgens wordt op een heel laag voltage korte stroomschokjes gegeven, die je niet voelt. Maar je hersenen wel. Gevolg is dat serotonine en melatonine worden aangemaakt om je een slaperig gevoel te bezorgen, terwijl het stresshormoom cortisol wordt verminderd.

Ondergaande zon

Het idee achter virtual reality is hierbij dat je een relaxte video opzet van een ondergaande zon, een parelwit strand, een sterrenhemel, of iets anders rustgevends om de ervaring compleet te maken. Zie je dat niet zitten, dan is de band ook los te dragen.

De makers raden aan om de band dagelijks voor 20 minuten te dragen. Daarna schakelt 'ie zichzelf ook uit. Via crowdfunding wordt de financiering momenteel afgerond. Een losse band kost 349 dollar. Leveringen vinden vanaf juli plaats.